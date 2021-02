MP investiga al hombre que acosó a niña en San Marcos

El Ministerio Público (MP) informó que realiza diligencias de investigación por la denuncia de acoso de un hombre hacia una niña de 9 años en San Marcos.

El caso se viralizó en plataformas digitales cuando la madre compartió el video de las cámaras de seguridad del vecindario, donde se observa a su hija como camina atemorizada ante el asedio del hombre que conduce un vehículo.

La madre de la niña lo identificó como Walter Sical Orozco e indicó que puso tres denuncias.

El caso es investigado por las fiscalías de San Marcos y de la Mujer. "Desde el momento en que se recibió la denuncia se iniciaron las investigaciones", informó el portavoz del MP, Juan Luis Pantaleón.

Por su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) también abrió un expediente para verificar que se realicen las investigaciones.

La madre de la niña indicó en un video publicado en redes sociales que su hija llegó asustada a la casa.

"Mi hija llegó muy asustada a la casa y me dijo 'mirá mami, el de un carro azul me amenazó y me dijo que si yo no me subía al carro que él me iba a matar' ", relató la madre de la niña, en un video publicado por el medio de comunicación Prensa Comunitaria.

"Me contó que en todo el callejón el carro la había perseguido y que, como ella se había percatado, se quedaba parada justo en las casas donde había cámaras", dijo la mujer.