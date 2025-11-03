MP investiga a una mujer por vender boletos falsos para conciertos de Ricardo Arjona

-

La única forma para adquirir los boletos para los conciertos de Ricardo Arjona fue através de la promotora que estableció las fechas para la venta, las cuales ya concluyeron. Costarricences, uruguayos y guatemaltecos han presentado denuncias contra personas individuales por estafa, al intentar adquirir boletos en reventa.

El Ministerio Público (MP) investiga múltiples denuncias por estafa y fraude relacionado con la residencia y serie de conciertos del cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona. En las denuncias existe un nombre en común: Claudia María Alonzo Pacheco, quien habría vendido entradas para dichos eventos, pero los boletos son falsos.

Por las múltiples denuncias, la Fiscalía del Distrito Metropolitano del MP ha identificado que Claudia María Alonzo Pacheco se habría apropiado de $6,599 (alrededor de Q50,558), al estafar a varias personas quienes pagaron entre $243 (Q1,861) hasta $900 (Q6,895), por los boletos para disfrutar de los conciertos del cantautor.

"El Ministerio Público instaló un stand en el lugar de los eventos para recibir las denuncias y brindar asesoría a las víctimas de estafas por estas prácticas durante los eventos musicales", dijo el MP.

Las denuncias

La Fiscalía de Distrito Metropolitano da seguimiento a las denuncias, las cuales fueron interpuestas por guatemaltecos, costarricenses y uruguayos.

En las denuncias se menciona que recibieron los supuestos boletos, pero estos resultaron ser falsos y otros que hicieron el pago pero no recibieron ninguna entrada.

Los señalamientos no solo están en el MP, también en redes sociales. Personas afectadas y clubs de fans de Arjona, han alertado sobre la estafa y mencionan como responsable a Claudia María Alonzo Pacheco.

Varias personas han denunciado a Claudia María Alonzo Pacheco por estafa. (Foto: redes sociales)

Estas alertas han llegado, primero desde Costa Rica y, la más reciente, desde México, en donde alertan a otros para no caer en estafas.

Además, los fanáticos desligan de este fraude a la promotora del evento, la cual anunció con anticipación la vía oficial para adquirir las entradas y notificó cuando estas fueron vendidas en su totalidad.