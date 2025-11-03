Le devuelven Q4.1 millones al expresidente Otto Pérez Molina

-

El expresidente Otto Pérez Molina recuperó una cuenta bancaria en la que tenía Q3.1 millones, pero además, le fueron entregados Q900 mil en intereses.

Cuando quedó fuera del poder y quedó bajo arresto, en 2015, al expresidente Otto Pérez Molina le embargaron seis cuentas bancarias, una de estas, contenía Q3.1 millones.

El embargo fue solicitado como medida precautoria, ante las acusaciones de corrupción que enfrentaba. Ahora,10 años después, el juez de Extinción de Dominio, Delmar González, a petición del expresidente, resolvió levantar el embargo y devolver la cuenta bancaria.

"En esa cuenta solo estaba mi salario, lo cual es totalmente ilegal y 10 años en los que yo no pude disponer de mi dinero", dijo Otto Pérez Molina, durante la audiencia desarrollada este lunes 3 de noviembre.

Además de pedir la devolución de la cuenta, el exgobernante también pidió que le fueran entregados más Q900 mil en intereses que generó la cuenta durante estos años que estuvo inactiva.

"La detención de mi salario es ilegal y con algo que fue ilegal, ellos adquieren intereses, no solo es ilegal, por lo tanto los intereses también", mencionó al refererise que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED) generó esos intereses al colocar la cuenta a plazo fijo.

Pérez Molina, le dijo al juez que pedía esos Q900 mil, pues fue lo que se generó de intereses, haciendo referencia a que si no lo hubiera tenido embargado, hubiera podido invertir en algo más.

Ante esto, el juez González también accedió a la entrega de los Q900 mil en intereses. En total, Pérez Molina recuperará la cuenta bancaria con Q4 millones.

"No tiene dinero"

En las dos sentencias en contra de Otto Pérez Molina, por el caso La Línea y caso Cooptación del Estado, ha manifestado no tener dinero para pagar multas y sanciones designadas por los tribunales.

Aseguraba que su cuenta en donde tenía depositado sus salarios, estaba embargada.