Pareja recapturada en Fraijanes con más de Q200 mil

  • Por Susana Manai
29 de agosto de 2025, 07:24
En el lugar también se decomisaron dos tolvas, 50 municiones, seis pasamontañas, cinco gorras y dos teléfonos celulares. (Foto ilustrativa: istock)

El hombre capturado registra 21 antecedentes. 

Una pareja fue detenida en Fraijanes tras encontrarse Q283,675 ocultos en una camioneta.

El dinero estaba escondido debajo del asiento del copiloto y su procedencia no fue justificada. 

(Foto: PNC)
En el lugar también se decomisaron dos tolvas, 50 municiones, seis pasamontañas, cinco gorras y dos teléfonos celulares. 

(Foto: PNC)
Los capturados fueron identificados como Josué David Pérez López, de 42 años, y Claudia Verónica Chití Coló, de 28.

Antecedentes

Pérez López registra 21 antecedentes por delitos como robo, tentativa de violación, atentado, portación ilegal de arma de fuego y escándalo bajo efectos de droga, cometidos entre 2003 y 2014.

Por otro lado, Chití Coló cuenta con un antecedente por extorsión en forma continuada, registrado en 2021. 

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 13 y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con fiscales del Ministerio Público.

Durante la diligencia se utilizó el apoyo del K-9 "Basa", que permitió localizar el dinero. 

(Foto: PNC)
Las autoridades informaron que el dinero y los objetos incautados fueron embalados por fiscales para las diligencias correspondientes y que continúan las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas al caso. 

(Foto: PNC)
