Pareja recapturada en Fraijanes con más de Q200 mil

El hombre capturado registra 21 antecedentes.
Una pareja fue detenida en Fraijanes tras encontrarse Q283,675 ocultos en una camioneta.
El dinero estaba escondido debajo del asiento del copiloto y su procedencia no fue justificada.
En el lugar también se decomisaron dos tolvas, 50 municiones, seis pasamontañas, cinco gorras y dos teléfonos celulares.
Los capturados fueron identificados como Josué David Pérez López, de 42 años, y Claudia Verónica Chití Coló, de 28.
Antecedentes
Pérez López registra 21 antecedentes por delitos como robo, tentativa de violación, atentado, portación ilegal de arma de fuego y escándalo bajo efectos de droga, cometidos entre 2003 y 2014.
Por otro lado, Chití Coló cuenta con un antecedente por extorsión en forma continuada, registrado en 2021.
El operativo estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 13 y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con fiscales del Ministerio Público.
Durante la diligencia se utilizó el apoyo del K-9 "Basa", que permitió localizar el dinero.
Las autoridades informaron que el dinero y los objetos incautados fueron embalados por fiscales para las diligencias correspondientes y que continúan las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas al caso.