El Ministerio Público (MP) solicitó una condena de prisión de 50 años en contra de Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, acusado de acosar y asesinar a la adolescente María Isabel Véliz Franco. El juicio se realiza casi 20 años después del crimen.

EN CONTEXTO: Sospechoso de asesinar a joven hace 18 años es ligado a proceso

El fiscal especial le dijo al Tribunal de Mayor Riesgo "A" que el hombre ejercía presión en contra de la niña por la diferencia de edad, "la víctima tenía 15 años y el acusado 39. Además, la diferencia socioeconómica: ella de escasos recursos y él con muchas propiedades y posesiones".

María Isabel Véliz Franco tenía 15 años en 2001. Según la investigación del MP, fue asediada por Gustavo Bolaños. La niña terminó de estudiar tercer básico, en ese año, y le pidió permiso a su mamá para trabajar como vacacionista.

Laboró en un almacén de ropa que existía en la sexta avenida del Centro Histórico. A ese lugar llegaba el acusado, empezó a platicarle y la esperaba al terminar la jornada laboral para acompañarla a su casa.

“ Se hizo un uso totalmente irrespetuoso. Él sin importar la presencia de familiares llegaba a buscarla a su residencia ” Fiscal especial del caso

Mantuvo esa dinámica durante meses. El 16 de diciembre de 2001 la llegó a buscar al comercio y la invitó a salir. Ella aceptó y no regresó a su casa.

Su mamá, Rosa Franco, declaró en el juicio que la esperó toda la noche y al no regresar comenzó su búsqueda. Narró que no tuvo apoyo de la Policía Nacional Civil, que no quería recibir la denuncia de desaparición.

La madre de María Isabel Véliz Franco, Rosa Franco, no ha cesado en su lucha por lograr justicia. (Foto: Wilder López/Soy502)

Localizan cuerpo

El cuerpo sin vida de María Isabel fue hallado el 18 de diciembre de 2001 en un terreno baldío, cerca de una propiedad de la madre del acusado. Presentaba signos de extrema violencia.

Desde ese momento se comenzó una campaña de desprestigio contra María Isabel y no se realizaron las investigaciones correspondientes.

La madre siguió buscando justicia. Acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró una condena en contra del Estado de Guatemala por negarle justicia.

Después de eso el caso se volvió a abrir y la nueva fiscalía solicitó en 2019 la orden de captura en contra de Gustavo Bolaños. Un segundo implicado murió de falla renal antes de enfrentar a la justicia.

A raíz de este caso y la desaparición y la muerte de Claudina Velásquez se creó la alerta de búsqueda de mujeres desaparecidas Isabel-Claudina.

La sentencia se dictará el lunes 1 de marzo a las 8:30 de la mañana.