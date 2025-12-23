Localizan cuerpo de Hilary Rashell, joven desaparecida desde octubre

-

Confirman que el primer cuerpo identificado de los hallados en Santa Lucía Los Ocotes, corresponde a Hilary Rachell desaparecida desde octubre.

Este martes 23 de diciembre, autoridades confirmaron que uno de los cuerpos encontrado el pasado fin de semana en un área abandonada de Santa Lucía Los Ocotes, zona 25, corresponde a Hilary Rashell Vielman Dieguez, de 20 años, reportada como desaparecida desde el 21 de octubre con alerta Isabel Claudina.

El cuerpo de Hilary fue localizado en avanzado estado de descomposición indicó el Inacif. (Imagen: Alerta Isabel Claudina)

Hilary fue vista por última vez en la 19 calle, Colonia San Juan de Dios, zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Según la descripción proporcionada al momento de su desaparición, la joven tenía ojos negros, cabello ondulado, cejas semipobladas, nariz aguileña, medía 1.63 metros y poseía complexión atlética. Además, contaba con dos tatuajes: uno en el pecho del lado derecho y otro en la pierna.

La joven fue vista por última vez el 21 de octubre en zona 6 de la capital. (Foto: Alerta Isabel Claudina)

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de su muerte fue asfixia por estrangulación.

Su cuerpo fue ingresado el domingo a la Tanatología Forense Metropolitana en estado de descomposición, luego de ser localizado en el kilómetro 14 de Santa Lucía Los Ocotes, junto a varios otros cuerpos y osamentas en las mismas condiciones.