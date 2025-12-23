Identifican segundo cuerpo localizado en Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 (video)

-

En un área abandonada de la zona 25 fueron localizados cuatro cuerpos, entre ellos el cuerpo de José Fernando.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan cuerpo de Hilary Rashell, joven desaparecida desde octubre

Al mediodía de este martes 23 de diciembre fue identificado el segundo de los cuerpos localizados en un sector abandonado de la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que se trata de José Fernando Pérez Taleón, de 25 años y, según confirmó, la causa de muerte fue trauma craneoencefálico.

Aunque los bomberos reportaron primero un solo cuerpo, al cierre de la jornada se confirmó la localización de cuatro personas fallecidas en ese punto. (Foto: Archivo/Soy502)

De acuerdo con el Inacif, el cuerpo de José Fernando ingresó el sábado 20 de diciembre a la morgue metropolitana junto con otros tres cuerpos en estado de descomposición avanzada

Sobre el hallazgo

El hallazgo se produjo en una zona boscosa del kilómetro 14 de la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

Al ampliar la inspección del área, fueron encontrados varios cuerpos envueltos en sábanas en el mismo sector; todos en condiciones que dificultaron en un inicio determinar el género y la edad de las víctimas.

pic.twitter.com/5G8880Vonx — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) December 21, 2025

Aunque los bomberos reportaron primero un solo cuerpo, al cierre de la jornada se confirmó la localización de cuatro personas fallecidas en ese punto.