Juicio por difusión de información: el peritaje "clave" que el MP nunca realizó

En el juicio contra la exfiscal de FECI, Astrid Paola Pimentel, se reveló que el MP solicitó un peritaje clave que nunca se ejecutó.

Durante la tercera audiencia del juicio contra la exfiscal Astrid Paola Pimentel Carías, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal incorporó prueba documental, incluyendo la reproducción parcial de un audio de la audiencia de primera declaración, en el que quedó en evidencia que el Ministerio Público (MP) solicitó un peritaje informático forense que nunca se llevó a cabo, dejando la prueba fuera del expediente en el caso contra Pimentel.

El dispositivo, es una USB de color negro, sin marca, que fue presentada como parte del expediente. (Foto: VerdadJusticiaG/Soy502)

Prueba ausente

En la grabación, el MP solicitó una prórroga de seis meses para realizar un peritaje informático a un dispositivo electrónico clave para la investigación que, según la acusación, contenía información confidencial que Pimentel habría filtrado.

Aunque en su momento se concedió el plazo, el análisis nunca se realizó y, por lo tanto, esa prueba no existe como evidencia válida en el expediente contra Pimentel.

Próxima sesión del juicio será el martes 2 de septiembre a las 9:00 horas, donde se espera que inicie la fase de conclusiones. (Foto: VerdadJusticiaG/Soy502)

La USB, presentada como evidencia, era de color negro y sin marca, y la jueza Patricia Veras explicó que los audios fueron admitidos solo como prueba documental, no para su reproducción en sala, y que en su momento no se presentó ninguna impugnación sobre esa limitación.

Enfrenta cargos

Astrid Paola Pimentel Carías es juzgada por el delito de revelación de información reservada o secreta.

De acuerdo con la acusación, cuando ejercía como fiscal, compartió, a un militar, información confidencial sobre testigos protegidos, incluyendo nombres, ubicación y datos sensibles de personas que declararon en casos delicados, cuya identidad debía mantenerse en reserva por motivos de seguridad.

Pimentel Carías es juzgada por revelar información confidencial a el militar Erick Melgar. (Foto: Archivo/Soy502)

Lo que sigue

La audiencia concluyó con la finalización de la etapa de incorporación de prueba. La próxima audiencia del juicio fue programada para el martes 2 de septiembre a las 9:00 horas, donde se espera que inicie la fase de conclusiones.