¡Allanamientos! MP y PNC buscan a pandilleros que atacaron a policías

Varios allanamientos se realizan en el departamento de Guatemala para dar con los responsables de atacar a PNC.

La tarde de este lunes 19 de enero, se desarrollan varios allanamientos coordinados por la Fiscalía de Delitos contra la Vida, así como la Policía Nacional Civil. (PNC).

Las diligencias están relacionadas a los ataques armados en contra de agentes de la PNC ocurridos el domingo último.

Según informó el MP, son 17 allanamientos en las zonas 6, 12, 13 y 18 de la ciudad de Guatemala; Villa Nueva, San Pedro Ayampuc y Boca del Monte, Villa Canales.

"Estas acciones se desarrollan en seguimiento a los atentados ocurridos contra agentes de la PNC el pasado 18 de enero, con el objetivo de fortalecer las investigaciones en curso y recabar indicios que permitan individualizar a los responsables", dijo el MP.

Hasta el momento, la PNC reporta la localización de un fusil calibre 22 en una vivienda ubicada en Altos de Santa María, San Pedro Ayampuc.

"Las acciones se realizan en respuesta a los ataques simultáneos contra las fuerzas de seguridad protagonizados por terroristas ayer domingo", dijo la PNC.

En horas de la mañana, la PNC confirmó la captura de dos pandilleros más, acusados de los hechos de violencia.

Alias “Barbas y Pinky” terroristas pandilleros de barrio 18 capturados en allanamiento pic.twitter.com/MTQReE738n — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 19, 2026

Los allanamientos continúan en desarrollo.