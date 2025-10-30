El director que cobró cheques falsificados por más de Q20 mil en Huehuetenango

-

La Fiscalía contra la Corrupción logró que el director de la Escuela Oficial Rural Mixta, Augusto M., fuera procesado por el delito de equiparación de documentos. El director de Huehuetenango está acusado de falsificación de firmas para robar Q21,750 de los fondos de la Organización de Padres de Familia (OPF) en San Pedro Soloma.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer hizo creer a sus víctimas que ingresarían a trabajar a la PNC y las estafó

Augusto M., director de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Crinolina, en San Pedro Soloma, Huehuetenango, enfrenta un proceso por el delito de equiparación de documentos.

De acuerdo con la investigación, Augusto M. solicitó la chequera de la Organización de Padres de Familia (OPF). Una vez que la obtuvo, falsificó las firmas registradas para cobrar varios cheques por distintas cantidades, que en total sumaron Q21,750.00.

El director falsificó firmas para cobrar cheques de distintas cantidades. (Foto ilustrativa: istock)

El juzgado estableció como medidas sustitutivas el arresto domiciliario, la obligación de presentarse una vez al mes a firmar el libro de control de medidas sustitutivas en el Juzgado de Paz de San Pedro Soloma, ademas de la prohibición de acercarse o comunicarse con los denunciantes.

La investigación del caso continuará durante cinco meses estando a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público y del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Eulalia, Huehuetenango.