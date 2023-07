Críticas y memes al comunicado en inglés del MP por la "Lista Engel"

-

El MP difundió un comunicado de prensa en inglés y las redes reaccionaron por su mala redacción en ese idioma.

Duolingo, aplicación para aprender idiomas desarrollada por el guatemalteco Luis von Ahn, se volvió tendencia en las últimas horas, pero no por algo que haya hecho, sino porque las redes pidieron al Ministerio Público (MP) utilizar dicha herramienta para mejorar su inglés al redactar comunicados en ese idioma.

El MP difundió un comunicado de prensa en inglés durante la tarde de este miércoles 19 de julio. En él, el ente investigador rechaza la inclusión de diez guatemaltecos, incluida una fiscal, en el "Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos", denominada "Lista Engel".

The Public Ministry is an autonomous institution that is not subordinated

to any national or international entity, since its actions are carried out in

accordance with the principle of legality, for which reason it rejects any attempt to pressure, coerce, and obstruct justice. pic.twitter.com/LmniPZddCP — MP de Guatemala (@MPGuatemala_EN) July 19, 2023

Críticas y memes

Rápidamente, los guatemaltecos resaltaron la mala redacción en inglés del mencionado documento y recomendaron que se tomen cursos en Duolingo para tener un mejor nivel o que se contrate a un traductor jurado, para no cometer errores.

"Como traductora jurado puedo afirmar que esta traducción está muy mal hecha. Como recomendación, dejen de traducir y escriban directamente en inglés o mejor aún, contraten a un traductor jurado. Dan pena ajena", se lee en uno de los comentarios.

Mientras que en otros se indica: "Usen Duolingo de Luis Von Ahn por favor", "Me sangran los ojos de leer esta redacción", "Como sino fuera suficiente que estén en la lista de la vergüenza salen con esta mamarrachada ??? Dios llévatelos".

"Ni Google Translate se atrevió a tanto. No sé qué dá más vergüenza, que sean tan cínicos y corruptos ó que siendo una entidad con "profesionales" a cargo hagan estas mamarrachadas", afirmó otra usuaria de redes sociales.

La Lista Engel

En la Lista Engel 2023, publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluye a funcionarios como: la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Cinthia Monterroso, el juez Fredy Orellana, el exministro de Gobernación Gendri Reyes y el sindicalista Joviel Acevedo.

También el juez Jimmy Bremer, el exjuez y actual relator guatemalteco Contra la Tortura Lesther Castellanos, el actual presidente del INDE Melvin Quijivix. Así como Omar Barrios, actual presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional Portuaria.

Sin olvidar al actual rector de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos.