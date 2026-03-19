¡Alza en gasolina! MP inspecciona 42 gasolineras por posible especulación de precios

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Ante el aumento en el precio de los combustibles, el Ministerio Público investiga a estaciones de servicio por el delito de “especulación”.

Luego de que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) presentara denuncias en el Ministerio Público por el alza en los precios de combustibles, la Fiscalía de Delitos Económicos realiza diligencias en varias estaciones de servicio.

Mario Pérez, fiscal de Sección de Delitos Económicos, explicó que el 14 de marzo la Diaco presentó 42 denuncias en contra de diferentes gasolineras del área metropolitana.

Mientras tanto, el 18 de marzo, presentaron 37 denuncias más en contra de gasolineras ubicadas en el interior de la República. A raíz de estas denuncias, la Fiscalía investiga posible “especulación de precios”.

“Como parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía, se ha requerido información a varias instituciones y a las 42 gasolineras denunciadas; se les está requiriendo que presenten su libro de inventario, libro diario y que informen sobre el abastecimiento de las bombas de despacho, para establecer el valor que compraron a los importadores de combustibles y el valor del precio que están dando al público en general”, explicó Pérez.

Diligencias de MP en estaciones de servicio. (Foto: Estuardo Paredes /Colaborador)

Según se ha constatado, el precio del galón de gasolina superior está entre Q39.00 y Q40.00. De acuerdo con autoridades de Gobierno, es un alza injustificada.