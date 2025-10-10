MP responde a magistrado de la CC por amenazas de muerte

-

El Ministerio Público respondió al magistrado suplente de la CC, Rony López, luego que se conocieran de nuevas amenazas de muerte en su contra.

El magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Rony López, denunció nuevas amenazas de muerte en su contra, pero también cuestionó el trabajo del Ministerio Público, al señalarlo de "inoperante".

Ante esto, el MP respondió al magistrado, asegurando que sí investigan las denuncias que ha presentado, pero además, pidió que se abstenga de emitir declaraciones en contra de la institución.

"El magistrado suplente Rony López conoce la trascendencia y el papel fundamental del Ministerio Público en el sistema de justicia. Por ello, se le exhorta a actuar con responsabilidad y a abstenerse de emitir declaraciones que difamen o desacrediten a la institución", dijo el MP.

Esta es la carta que el magistrado suplente de la CC, Rony López, envió al ministro de Gobernación. (Foto: Cortesía)

La investigación de las amenazas

En enero de 2024, el magistrado presentó la primera denuncia por amenazas de muerte. También denunció la cuenta de X "Yes Master", al vincularla con un trabajador del MP.

El magistrado dijo que una de las denuncias se intentó desestimar, por lo que acudió a un juzgado para que esta continuara.

El MP, insiste en que la investigación continúa de manera "exhaustiva".

"En relación con las denuncias presentadas por el magistrado suplente Rony López, el Ministerio Público ha actuado con diligencia. En 2024, tras las publicaciones en redes sociales referidas por el magistrado, se inició una investigación exhaustiva. Se solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre posibles comunicaciones de embajadas y se realizaron consultas a entidades internacionales para profundizar en los hechos de manera objetiva e imparcial. Aunque no se obtuvo información que confirmara dichas publicaciones, las diligencias continúan para garantizar un esclarecimiento completo", agregó el MP.

Respecto a la nueva amenaza denunciada por López, el MP dijo que ha iniciado de inmediato las investigaciones correspondientes. Además, coordina con las instituciones responsables para asegurar que se brinde la protección y seguridad necesarias al magistrado y su familia, priorizando su integridad", concluyó el MP.