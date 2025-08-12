MP revela detalles del atentado contra diputado de Vamos

-

El diputado Juan Ramón Rivas y otra persona que lo acompañaba en su vehículo resultaron ilesos tras un ataque armado que se reportó en horas de la madrugada.

Horas después del ataque armado que sufrió el diputado Juan Ramón Rivas, el Ministerio Público (MP) ofreció más detalles de lo ocurrido y destacó que el legislador resultó ileso.

De acuerdo con el ente investigador, el representante de Izabal y miembro del bloque Vamos iba acompañado de otra persona cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra su vehículo.

Todo habría ocurrido, cuando un semáforo marcó en rojo, en un sector de la 11 avenida y 1a. calle de la zona 1 y no en la zona 2, como se informó inicialmente.

El acompañante del diputado, de quien se desconoce la identidad, tampoco habría sufrido heridas.

“ Según la investigación preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta aprovecharon el momento en el que el semáforo se encontraba en rojo para atacar a sus víctimas ” Reporte oficial del MP

Hallan casquillos

Producto del atentado murió el guardaespaldas del parlamentario, Walter Timoteo Esquivel, quien conducía el picop que fue atacado a tiros.

"Sufrió heridas por proyectil de arma de fuego y fue trasladado a un centro asistencial donde perdió la vida", dice el reporte del MP.

Entretanto, Bomberos Voluntarios indicaron que el hombre murió en el Hospital General San Juan de Dios.

En el lugar del atentado, personal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas encontró cinco casquillos, los cuales serán enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.

En el sitio también había manchas de sangre.

Inicialmente, se indicó que el guardaespaldas del diputado de Vamos intentó repeler el ataque, pero tal extremo no fue confirmado por el MP. Las causas del incidente están bajo investigación.