Ligan a proceso a hombre acusado de ataque armado en velorio en Chimaltenango

El Ministerio Público (MP) logró ligar a proceso penal a Laureano M., señalado como el principal responsable de un ataque armado ocurrido durante un velorio en El Tejar, Chimaltenango en febrero de este año. Las investigaciones determinaron que el asesinato múltiple fue planificado por una pandilla.

La madrugada del 4 de febrero de 2025 en la colonia 20 de Octubre, en El Tejar, Chimaltenango ocurrió un ataque armado frente a una vivienda donde familiares y amigos velaban a un joven que había muerto en un accidente en la Ruta Nacional 14.

Según testigos del hecho, al lugar llegaron hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones. El ataque dejó dos víctimas fallecidas identificadas como Mynor Roberto Argueta, de 44 años, y Carlos Alejandro Ruiz Monterroso, de 22.

Según testigos sujetos desconocidos se acercaron al lugar y dispararon en varias ocasiones. (Foto: Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Además, tres personas resultaron heridas identificados como; Sheyla Karina Gutiérrez, de 21 años; Carlos Francisco Argueta, de 22; y un menor de edad que no fue identificado.

Según las investigaciones del Ministerio Público (MP) el crimen estaría relacionado a una serie de crímenes planificados por presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, específicamente de la clica Locos Centrales Salvatruchas, indicó el MP.

En el ataque dos personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Según los fiscales, este grupo habría planeado y ejecutado varios hechos violentos; entre ellos el asesinato múltiple ocurrido durante el velorio en Chimaltenango.

Meses después, las investigaciones apuntaron a Laureano M., señalado como uno de los principales responsables del crimen. En una audiencia de primera declaración, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó las pruebas que vinculan al acusado con siete asesinatos, un intento de asesinato y el delito de asociación ilícita.

El acusado está vinculado a siete asesinatos planificados por pandilleros. (Foto ilustrativa: istock)

En el desarrollo del caso, el juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chimaltenango decidió ligarlo a proceso penal y enviarlo a prisión preventiva.

Junto a él, también fueron procesadas Aylin D. y Lidia P., acusadas de formar parte de la estructura criminal. Aunque ambas quedaron ligadas a proceso por asociación ilícita, el tribunal les otorgó medidas sustitutivas.