MSPAS recibe terreno para construir Hospital Especializado Contra el Cáncer

El Gobierno adscribió a favor del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) un terreno ubicado en la 8a. avenida entre 10a. y 15 calles en la zona 13 capitalina, en el cual se deberá construir el Hospital Especializado Contra el Cáncer.

El terreno fue cedido mediante Acuerdo Gubernativo 179-2025 del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) que precisa que el terreno tiene un área de 11,419.03 metros cuadrados y es propiedad de la Nación.

La adscripción se otorga al MSPAS para la construcción y funcionamiento de dicho hospital, en atención al artículo 24 del Decreto Número 7-2024, Ley para la Atención Integral del Cáncer.

El acuerdo deja claro que el terreno solo puede utilizarse para la construcción del centro asistencial, ya que, si se lleva a cabo un cambio de destino para el cual fue otorgado, "se dará por terminada la misma".

La Dirección de Bienes del Estado del Minfin formalizará la entrega mediante un acta y hará las anotaciones correspondientes en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central y podrá llevar a cabo supervisiones en el inmueble, con el fin de establecer el cumplimiento del destino para el cual fue otorgado.

"En caso de incumplimiento, se dará por terminada la adscripción. Además, el MSPAS será el responsable de la guarda, custodia y mantenimiento del referido bien inmueble", precisa el acuerdo que entrará en vigencia el 10 de octubre de 2025.