Terreno valorado en Q49 millones se usará para construir el hospital contra el cáncer

-

Tras haber ganado un juicio, el Gobierno consiguió el terreno en que se constituirá el hospital contra el cáncer.

Un terreno ubicado en la 8ª. avenida, entre la 10ª y 15ª calle de la zona 13 capitalina, será utilizado para construir el hospital nacional contra el cáncer, una entidad con la cual el Gobierno daría cumplimiento a una de las primeras leyes que aprobó el Congreso en 2024.

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó haber ganado un juicio que le permitió al Estado quedarse con esa propiedad, que está valorada en Q49 millones. Asimismo, confirmó que el lugar se convertirá en la sede del nuevo centro asistencial.

Según la Ley para la Atención Integral del Cáncer, este hospital deberá brindar servicios gratuitos a las personas afectadas por dicha enfermedad. Además, tendrá que poner en funcionamiento la primera unidad nacional de radioterapia.

Con la creación del hospital especializado, se busca garantizar atención gratuita y de calidad para los pacientes con cáncer. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Aún no hay diseño

Aunque la normativa está vigente desde abril del año pasado, el Ministerio de Salud todavía no define cómo serán las instalaciones del nuevo nosocomio.

"El diseño arquitectónico estará listo para diciembre de 2025 y la construcción iniciará en 2026", respondió la entidad, tras una serie de consultas hechas por Soy502 en julio pasado.

Hasta ahora, lo que se conoce sobre el proceso es que se llevaría a cabo "mediante cooperación internacional, con la Embajada de Taiwán".

En febrero pasado, el jefe de la cartera, Joaquín Barnoya, oficializó la colaboración e indicó que ese Gobierno estaba apoyando con los estudios de factibilidad de la obra.