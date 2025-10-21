Con mucha azúcar a celebrar los cien años de Celia Cruz

Con su energía y carisma, Celia Cruz transformó la música latina para siempre.
Celia Cruz impactó profundamente en la música porque rompió barreras culturales, revolucionó la salsa y se convirtió en un ícono global de la música latina y hoy se conmemoran 100 años de su nacimiento.
Con su frase ¡Azúcar!, fue la pionera femenina en la salsa, un género dominado por hombres, y ella se destacó, alcanzó fama internacional, abriendo camino para futuras generaciones de artistas mujeres.
La artista será recordada por muchas generaciones, pues su carrera abarcó más de cinco décadas, desde sus inicios en La Habana, Cuba con La Sonora Matancera, hasta su éxito en Nueva York con Fania All-Stars.
Además, su frase icónica se convirtió en un sello personal que aún resuena en la cultura popular y su singular estilo con pelucas coloridas y vestidos de lentejuelas reforzaron su imagen icónica, pues también rompió estereotipos de la manera de vestir mostrando con orgullo sus raíces.
Este 2025 sé cumplen 10 décadas que el mundo vio nacer su talento, su energía, carisma y peculiar estilo, hoy la recordamos y la celebramos por lo grande de su talento.
Recuérdala
- Nombre: Úrsula Hilaria Celia Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso.
- Nacimiento: 21 de octubre de 1925, en Santos Suárez, La Habana, Cuba.
- Fallecimiento: 16 de julio de 2003, en Fort Lee, Nueva Jersey, EE. UU., por complicaciones de cáncer.
- Nacionalidad: cubana.
- Cónyuge: Pedro Knight, trompetista y compañero de vida desde 1962.
Carrera artística
- Inicios: Cantaba desde niña y ganó concursos en programas de radio como La Corte Suprema del Arte.
- Educación: Estudió magisterio, pero abandonó la carrera para ingresar al Conservatorio Nacional de Música.
- Sonora Matancera: Se unió en 1950 y fue su vocalista por 15 años, ganando fama internacional.
- Exilio: En 1959, se exilió en EE. UU. y se convirtió en símbolo de la comunidad cubana en el exilio.
- Fania All Stars: En los años 70 se unió a esta agrupación, consolidando su papel en el auge de la salsa.
Legado
- Géneros: Salsa, son cubano, guaracha, rumba, bolero, guaguancó
- Discografía: Grabó más de 80 álbumes y 800 canciones
- Éxitos emblemáticos: La vida es un carnaval, Quimbara, Bemba colorá, Toro mata
Homenajes culturales
- Murales en Nueva York: En Harlem y El Bronx, murales como La reina Celia y La vida es un carnaval mantienen viva su imagen.
- Escuela y calle en El Bronx: Llevan su nombre y allí reposan sus restos junto a los de su esposo Pedro Knight.
- Estatua y calle en Callao, Perú: Como parte de las celebraciones por su centenario.
- Musical y concierto en República Dominicana (octubre 2025): Evento multitudinario que se transmitirá por televisión.
Aún celebran
- Premio Leyenda de Billboard Mujeres Latinas en la Música (2025): Otorgado en honor a su centenario. Ivy Queen, La India y Olga Tañón le rindieron tributo con interpretaciones de sus éxitos.
- Grammy Latino (2024): El álbum Celia Cruz en vivo: 100 años de Azúcar ganó en la categoría Mejor Empaque de Grabación.
- Medalla de Honor del Congreso de Perú (2025): En el grado de Caballero, por su aporte a la música latina y la identidad cultural afroamericana.
Discografía
- 17 con la Sonora Matancera
- 9 compilaciones
- 1 con la Orquesta de René Hernández
- 6 con Tito Puente y Su2 Orquesta
- 7 con la Sonora de Memo Salamanca
- 4 Fania
- 6 con Johnny Pacheco
- 3 con Willie Colón
- 2 con Ray Barretto
- 12 con Fania All Stars
- 3 con Tito Puente y orquesta
Filmografía
- 11 cine
- 3 telenovelas
- 11 DVD
Reconocimientos
- 117 premios ganados
- 167 nominaciones
- Más de 10 millones de discos vendidos
- Reconocida por Guinness World Records (2003): Por la carrera más larga como artista de salsa
- Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (1987)
Reconocimientos históricos
- Celia Cruz es la primera afrolatina en aparecer en una moneda estadounidense y en una estampilla del Servicio Postal de EE. UU.
- Mattel lanzó una Barbie con su imagen, celebrando su influencia como ícono cultural.
- El Museo Nacional de Historia Americana la incluyó como candidata para un nuevo retrato histórico