Con mucha azúcar a celebrar los cien años de Celia Cruz

-

Con su energía y carisma, Celia Cruz transformó la música latina para siempre.

Celia Cruz impactó profundamente en la música porque rompió barreras culturales, revolucionó la salsa y se convirtió en un ícono global de la música latina y hoy se conmemoran 100 años de su nacimiento.

Con su frase ¡Azúcar!, fue la pionera femenina en la salsa, un género dominado por hombres, y ella se destacó, alcanzó fama internacional, abriendo camino para futuras generaciones de artistas mujeres.

Su famoso grito “¡Azúcar!” nació cuando un mesero le preguntó si quería azúcar en su café. (Foto: X)

La artista será recordada por muchas generaciones, pues su carrera abarcó más de cinco décadas, desde sus inicios en La Habana, Cuba con La Sonora Matancera, hasta su éxito en Nueva York con Fania All-Stars.

Además, su frase icónica se convirtió en un sello personal que aún resuena en la cultura popular y su singular estilo con pelucas coloridas y vestidos de lentejuelas reforzaron su imagen icónica, pues también rompió estereotipos de la manera de vestir mostrando con orgullo sus raíces.

Este 2025 sé cumplen 10 décadas que el mundo vio nacer su talento, su energía, carisma y peculiar estilo, hoy la recordamos y la celebramos por lo grande de su talento.

Después de salir de Cuba en 1960, el gobierno revolucionario le prohibió regresar. (Foto: X)

Recuérdala

Nombre: Úrsula Hilaria Celia Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso.

Úrsula Hilaria Celia Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Nacimiento: 21 de octubre de 1925, en Santos Suárez, La Habana, Cuba.

21 de octubre de 1925, en Santos Suárez, La Habana, Cuba. Fallecimiento: 16 de julio de 2003, en Fort Lee, Nueva Jersey, EE. UU., por complicaciones de cáncer.

16 de julio de 2003, en Fort Lee, Nueva Jersey, EE. UU., por complicaciones de cáncer. Nacionalidad: cubana.

cubana. Cónyuge: Pedro Knight, trompetista y compañero de vida desde 1962.

Carrera artística

Inicios: Cantaba desde niña y ganó concursos en programas de radio como La Corte Suprema del Arte.

Cantaba desde niña y ganó concursos en programas de radio como La Corte Suprema del Arte. Educación: Estudió magisterio, pero abandonó la carrera para ingresar al Conservatorio Nacional de Música.

Estudió magisterio, pero abandonó la carrera para ingresar al Conservatorio Nacional de Música. Sonora Matancera: Se unió en 1950 y fue su vocalista por 15 años, ganando fama internacional.

Se unió en 1950 y fue su vocalista por 15 años, ganando fama internacional. Exilio: En 1959, se exilió en EE. UU. y se convirtió en símbolo de la comunidad cubana en el exilio.

En 1959, se exilió en EE. UU. y se convirtió en símbolo de la comunidad cubana en el exilio. Fania All Stars: En los años 70 se unió a esta agrupación, consolidando su papel en el auge de la salsa.

En Miami Beach, hay una calle llamada “Celia Cruz Way” en honor a su legado. (Foto: X)

Legado

Géneros: Salsa, son cubano, guaracha, rumba, bolero, guaguancó

Salsa, son cubano, guaracha, rumba, bolero, guaguancó Discografía: Grabó más de 80 álbumes y 800 canciones

Grabó más de 80 álbumes y 800 canciones Éxitos emblemáticos: La vida es un carnaval, Quimbara, Bemba colorá, Toro mata

Homenajes culturales

Murales en Nueva York: En Harlem y El Bronx, murales como La reina Celia y La vida es un carnaval mantienen viva su imagen.

En Harlem y El Bronx, murales como La reina Celia y La vida es un carnaval mantienen viva su imagen. Escuela y calle en El Bronx: Llevan su nombre y allí reposan sus restos junto a los de su esposo Pedro Knight.

Llevan su nombre y allí reposan sus restos junto a los de su esposo Pedro Knight. Estatua y calle en Callao, Perú: Como parte de las celebraciones por su centenario.

Como parte de las celebraciones por su centenario. Musical y concierto en República Dominicana (octubre 2025): Evento multitudinario que se transmitirá por televisión.

Su discografía es vasta y diversa, desde guarachas y boleros hasta salsa moderna. (Foto: X)

Aún celebran

Premio Leyenda de Billboard Mujeres Latinas en la Música (2025): Otorgado en honor a su centenario. Ivy Queen, La India y Olga Tañón le rindieron tributo con interpretaciones de sus éxitos.

Otorgado en honor a su centenario. Ivy Queen, La India y Olga Tañón le rindieron tributo con interpretaciones de sus éxitos. Grammy Latino (2024): El álbum Celia Cruz en vivo: 100 años de Azúcar ganó en la categoría Mejor Empaque de Grabación.

100 años de Azúcar ganó en la categoría Mejor Empaque de Grabación. Medalla de Honor del Congreso de Perú (2025): En el grado de Caballero, por su aporte a la música latina y la identidad cultural afroamericana.

Discografía

17 con la Sonora Matancera

9 compilaciones

1 con la Orquesta de René Hernández

6 con Tito Puente y Su2 Orquesta

7 con la Sonora de Memo Salamanca

4 Fania

6 con Johnny Pacheco

3 con Willie Colón

2 con Ray Barretto

12 con Fania All Stars

3 con Tito Puente y orquesta

Fue una de las artistas latinas más premiadas, incluyendo varios Grammy y Latin Grammy. (Foto: Getty Image)

Filmografía

11 cine

3 telenovelas

11 DVD

Reconocimientos

117 premios ganados

167 nominaciones

Más de 10 millones de discos vendidos

Reconocida por Guinness World Records (2003): Por la carrera más larga como artista de salsa

Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (1987)

Reconocimientos históricos