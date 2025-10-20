Soraya: una voz que inspira en la lucha contra el cáncer de mama

-

Soraya impulsó con determinación la detección temprana de la enfermedad

La cantante colombiana se convirtió en una poderosa voz para la concientización de la detección oportuna del cáncer de mama.

Este mes se conmemora el Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama, con el fin de motivar a las mujeres a realizarse chequeos médicos constantes y evitar la tragedia como le sucedió a Soraya, una estrella de pop latino en español e inglés.

Este mes su legado cobra más fuerza al conmemorarse el Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama. (Foto: X)

A inicios de los 2000, la artista fue detectada con cáncer de seno, en etapa tres. Para Soraya, su diagnóstico no se trataba de una batalla contra la enfermedad, sino de una lucha para apreciar la vida.

"Acepté que tenía cáncer, decidí en ese momento que no podía cambiar esa realidad, pero que sí podía controlar mi estado de ánimo, espiritual y emocional. No sé qué va a pasar, pero tengo el poder de decir que voy a estar feliz", comentó la intérprete en una entrevista.

Soraya transformó su diagnóstico en un mensaje de vida y fortaleza para todas las mujeres. (Foto: X)

Como parte de su tratamiento, Soraya fue sometida a dos mastectomías, terapias de radiación y quimioterapias, lo que le permitió curarse y vivir en paz.

En 2005, la cantante volvió a ser detectada, pero el cáncer ya había hecho metástasis, falleciendo el 10 de mayo de 2006 a los 37 años.