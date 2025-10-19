Versión Impresa
Zendaya podría ser la actriz más taquillera de 2026

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
19 de octubre de 2025, 15:35
Zendaya se consolida como una de las actrices más populares de Hollywood. (Foto: X)

Las proyecciones anticipan un éxito mundial para las cintas en las que forma parte Zendaya.

La actriz estadounidense forma parte de los tres largometrajes más esperados por los fanáticos del cine del 2026.

Zendaya formará parte de los filmes más ambiciosos del próximo año. (Foto: X)
Con papeles protagónicos en Duna: parte 3, Spider-Man: un nuevo día y La Odisea, de Christopher Nolan, Zendaya se perfila como la estrella más taquillera de 2026.

Esto se debe al buen recibimiento de la audiencia durante las primeras proyecciones de las películas, y el medio Film Buzzr predice que las ganancias totales en la taquilla de los tres proyectos alcanzarán los Q24 mil millones.

Zendaya demuestra su versatilidad con papeles antagónicos en tres grandes producciones. (Foto: X)
A pesar de que no ha ganado premios por sus interpretaciones pasadas en las franquicias de Duna y Spider-Man, Zendaya es uno de los rostros juveniles más reconocidos de Hollywood en la actualidad.

