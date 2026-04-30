Ataque armado dentro de negocio en San Cristóbal, Mixco, deja un fallecido

El cuerpo de la víctima quedó dentro del negocio.
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Un ataque armado se registró en la 5a. avenida del sector A-5 de Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 de Mixco, donde un hombre perdió la vida tras ser baleado en el interior de un negocio.
Según los Bomberos Voluntarios, al llegar al lugar evaluaron a la víctima, quien presentaba múltiples heridas de bala.
Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron notificados y acudieron al lugar para acordonar el área y empezar con las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido proporcionada y se desconocen las causas del ataque, así como el paradero de los responsables.