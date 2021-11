Muere "Bart, the Bear II", el oso actor de "The Game of Thrones"

El actor animal Bart the Bear II, que contaba con más créditos que muchos actores humanos, falleció.

Bart murió pacíficamente en su casa en Heber City, Utah, este mes. La salud del actor de 1,400 libras había estado en declive durante un año, informó The Wrap.

Durante su vida, Bart apareció en las películas “Dr. Dolittle 2”,“Evan Almighty” e “Into the Wild”, entre otros, sin mencionar los numerosos papeles en programas de televisión, incluido “Game of Thrones”, y comerciales.

Sin embargo, más importante que su prolífica carrera en Hollywood fue su papel de embajador para el grupo centrado en la conservación del hábitat del oso pardo Vital Ground Foundation, escribieron los cofundadores del grupo en su obituario de Bart.

"Bart vivió una vida sumamente descomunal llena del amor y el cuidado de sus entrenadores y compañeros de toda la vida, los cofundadores de Vital Ground, Doug y Lynne Seus", se lee en una publicación de Instagram que conmemora la vida del amado oso pardo.

"Ya sea que su poderosa presencia lo haya capturado a través de una película o en persona, estamos agradecidos por su conexión con los osos pardos y por la vida y el legado de Bart como embajador de la conservación de sus primos salvajes".

Bart the Bear II creció en las montañas Wrangell de Alaska con su hermana, Honey Bump.

La pareja fue encontrada hambrienta y aislada después de que un "biólogo dedicado a los osos" siguiera el rastro de las huellas de las botas de un cazador hasta su guarida. El cazador había matado a la madre de la pareja, pero los cachorros lograron obtener otra oportunidad de vida después de que la familia Seus los acogió.

El pequeño Bart pronto superó el apodo y se convirtió en Bart the Bear II, llamado así en honor a Bart the Bear , el primer oso pardo que la familia Seus había adoptado, allá por 1977.

Bart the Bear disfrutó de una carrera como actor de 23 años, con créditos que incluyen "Legends of the Fall” y “White Fang” (entre otros 30 títulos) antes de fallecer en 2000.

"A Bart the Bear II le sobreviven su hermana del salvaje Honey Bump, su amigo Tank the Bear y su familia", concluye el obituario antes de enumerar los parientes humanos de Bart.