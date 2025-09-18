Muere Brad Everett Young actor de Grey's Anatomy

Según los medios Young murió al instante el domingo 14 de septiembre, cuando iba conduciendo por una autopista a las afueras de Los Ángeles y otro vehículo que circulaba en dirección contraria chocó contra él.

Brad era una presencia habitual en las alfombras rojas, ya que por su profesión fotografiaba a estrellas de Hollywood, para medios como THR, Variety, Vogue o Vanity Fair.

En los 90 empezó a interpretar pequeños papeles en series de televisión como "Popular", "Felicity", "Beberly Hills 90210", "Charmed" y "Grey's Anatomy".

También estuvo en "Los ángeles de Charlie" (2000), "Jurasic Park III" (2001), "Austin Powers" (2002) y "The Artist" (2011).

Creó Dream Loud Official, una iniciativa comunitaria dedicada a restaurar y preservar programas de música y arte en escuelas de todo el país. Su objetivo era inspirar a estudiantes, profesores y artistas, y recordar a las comunidades que "la creatividad no es un lujo, sino una parte esencial de la educación".

El actor falleció a acusa de un accidente de auto. (Foto: Instagram)