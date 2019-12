La estadounidense Allee Willis, conocida por ser la compositora del tema ‘"I’ll Be There for You’" de una de las series de televisión más queridas ‘Friends’, murió después de sufrir un paro cardíaco. Tenía 72 años.

La artista fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores en el 2018 por varios de sus éxitos: "Neutron Dance'' de Pointer Sisters, ''September'' y "Boogie Wonderland'' del grupo Earth, Wind & Fire, el tema de la película Karate Kid, ''You Are the Best'', son algunos.

Alle Willis murió a los 72 años (Foto: Instagram)

Texto: La canción “ I’ll Be There for You” fue interpretada por el grupo The Rembrandts en 1994

