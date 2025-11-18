Muere Dan McGrath, guionista de "Los Simpson"

Dan McGrath, uno de los escritores de Los Simpson, falleció a los 61 años en Nueva York tras sufrir un derrame cerebral.
OTRAS NOTICIAS: Fallece Diane Ladd, actriz nominada a tres Oscar
Fue responsable de algunos de los episodios más memorables, en la época dorada de la serie, famosa por su humor irreverente y crítico.
Formó parte del equipo creativo en los años 90. Entre 1992 y 1994 escribió más de 50 episodios, incluyendo clásicos como:
- Marge contra el monorraíl
- El diablo y Homero Simpson
- Tiempo y castigo
- Bart de la oscuridad
- La casa del terror IV
Regresó como productor en 1996, participando en 24 capítulos más, logrando un Premio Emmy en 1997 por el icónico episodio La fobia de Homero, considerado uno de los más valientes por su mensaje contra la homofobia.
Su muerte
El guionista murió el 14 de noviembre de 2025 en el NYU Langone Hospital de Brooklyn, Nueva York, tras sufrir un derrame cerebral.