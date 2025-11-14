Trasciende fallecimiento del político Danilo Roca

-

El excandidato presidencial y político conservador Danilo Roca falleció a los 80 años de edad, según trascendió.

La mañana de este viernes 14 de noviembre trascendió el fallecimiento del político Danilo Roca, quien compitió dos veces por la Presidencia de la República y formó parte del Parlamento Centroamericano.

En sus redes sociales, la Cruz Roja Guatemalteca publicó una esquela para lamentar el fallecimiento y manifestar sus condolencias a la familia y amigos del político.

En su hoja de vida destaca que Roca egresó de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y de Abogado y Notario y de la Escuela Interamericana de Educación Democrática con sede en Costa Rica. También estudió en el Centro Interamericano del Instituto de Relaciones Humanas de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans.

Una de las últimas publicaciones de Danilo Roca en redes sociales, acá junto al expresidente Vinicio Cerezo. (Foto: Facebook Danilo Roca/Soy502)

Fue subdirector General de Desarrollo de la Comunidad de la Presidencia de la República durante el Gobierno de Julio Cesar Méndez Montenegro y asesor de los expresidentes Joaquín Balaguer en República Dominicana y de José Figueres en Costa Rica a finales de los años 60 e inicios de la década de los 70.

Además, se desempeñó como abogado de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (1990) y fue diputado al Parlacen y ponente del Tratado de la Nacionalidad Centroamericana.

Foto publicada por Danilo Roca en septiembre de 2014, junto a sus títulos y algunos reconocimientos. (Foto: Facebook Danilo Roca/Soy502)

En 1999, compitió por la presidencia de Guatemala con la Unión del Centro Nacional en 2019, también compitió por la primera magistratura con el el partido Avanza. Los últimos 25 años se dedicó a ser abogado litigante, así como conferencista nacional e internacional en distintos foros relacionados con la temática jurídica.

Uno de los más recientes fue el Foro del Fortalecimiento del Sector Justicia en América Latina, en Montevideo, Uruguay, donde disertó sobre el tema "La Politización de la Justicia y la Judicialización de la Política".

Roca impulsó un proyecto en el Congreso de la República para crear "La Ciudad Parlamentaria", esto con el objetivo de centralizar todos los edificios del Organismo Legislativo. Sin embargo, el proyecto no se concretó por la pérdida de los Q82.8 millones de ahorros de dicho parlamento en 2008, tras ser invertidos en la casa de bolsa Mercado de Futuros (MDF).