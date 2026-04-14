Muere Felipe Staiti, fundador y guitarrista de "Enanitos Verdes"

Felipe Staiti murió este lunes luego de estar internado en un hospital de Mendoza, Argentina, por problemas de salud.
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El fundador de la agrupación de rock fu despedido por los argentinos, incluso por Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, "un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino". "La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables", expresó.
Causa de su muerte
Staiti contrajo una infección bacteriana en México mientras estaba de gira para celebrar los 40 años del primer disco, además era celíaco, esto le provocó una deshidratación profunda, por ello fue internado un mes en el Hospital Italiano de Mendoza y no logró salir.