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Muere Felipe Staiti, fundador y guitarrista de "Enanitos Verdes"

  • Por Selene Mejía
13 de abril de 2026, 20:54
Obituarios
El fundador falleció este lunes. (Foto: Oficial)

El fundador falleció este lunes. (Foto: Oficial)

Felipe Staiti murió este lunes luego de estar internado en un hospital de Mendoza, Argentina, por problemas de salud. 

OTRAS NOTICIAS: Confirman la muerte de Marciano Cantero, líder de los Enanitos Verdes

El fundador de la agrupación de rock fu despedido por los argentinos, incluso por Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, "un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino". "La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables", expresó.

Causa de su muerte

Staiti contrajo una infección bacteriana en México mientras estaba de gira para celebrar los 40 años del primer disco, además era celíaco, esto le provocó una deshidratación profunda, por ello fue internado un mes en el Hospital Italiano de Mendoza y no logró salir.

enanitos verdes
El guitarrista adquirió una bacteria en México. (Foto: AFP)

 

  

 


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