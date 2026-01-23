Muere Francis Buchholzm legendario integrante de "Scorpions"

-

Francis Buchholz, el legendario bajista que definió el sonido en la época dorada de 'Scorpions', falleció dejando un gran legado.

El músico alemán de 75 años enfrentaba una batalla contra el cáncer, que lo afectó en sus últimos momentos de vida.

"Acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento de nuestro viejo amigo y bajista, Francis Buchholz. Su legado con la banda perdurará por siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que compartimos juntos. Nuestro más sentido pésame a Hella, su familia y amigos", escribieron de manera oficial.

Su trayectoria

Fue parte de "Scorpions" de 1973 a 1992, convirtiéndose en una pieza fundamental de la banda, participó en sencillos como 'Rock You Like a Hurricane', 'Still Loving You' y 'Wind of Change'. Estuvo 19 años con Scorpions en su etapa más exitosa y reconocida.

También fue el responsable de los negocios de la banda y tenía una estrecha relación con el management. Estuvo en el ojo del huracán tras descubrir irregularidades financieras: primero, una evasión ante la autoridad alemana fiscalizadora de impuestos, y luego con una cuenta bancaria que tenían en Liechtenstein.

Buccholz y el contador de la banda eran los responsables de tal cuenta, cuyo dinero desapareció. Tras llegar a un acuerdo con los otros músicos, el bajista dejó la banda en 1992.

En 2005, retornó a los escenarios participando de una gira de Uli Jon Roth por Europa y los Estados Unidos, que culminó a fines de 2006, luego participó como bajista y coproductor en el disco Dream and Deliver (2008) de la banda hanoveriana Dreamtide.

De 2012 a 2016 integró la banda Michael Schenker's Temple of Rock junto con el guitarrista Michael Schenker, Herman Rarebell en la batería, Doogie White como vocalista y Wayne Findley como teclista y guitarrista rítmico.