¡Dentro de un ropero! Así logró fugarse el reo de la Granja de Pavón

-

Las autoridades del penal encontraron el ropero que usó César Humberto para salir de Pavón.

Un hombre que permanecía privado de libertad se fugó de la Granja de Rehabilitación Pavón, ubicada en Fraijanes. La fuga del reo fue confirmada por el Sistema Penitenciario la tarde del jueves 30 de julio.

Se trata de César Humberto Hernández Vicente, quien logró fugarse del centro carcelario dentro de un ropero.

Las autoridades del penal encontraron este ropero que usó César Humberto para salir de Pavón. (Foto: Alejandro Esquite/Noti-7)

Se logró establecer que Hernández Vicente aprovechó que los reclusos entregaban a sus clientes los productos que elaboran dentro de la granja, para esconderse en un ropero, el cual apareció abandonado en las inmediaciones del penal.

Cuando las autoridades revisaron el mueble, en su interior localizaron un par de zapatos.

Hernández Vicente dejó este par de zapatos en el interior del ropero. (Foto: Alejandro Esquite/Noti-7)

Los antecedentes del reo fugado

También se dio a conocer que el fugado tiene antecedentes por ebriedad y escándalo, robo e intento de asalto y robo en los años 1988, 1984 y 1983, por lo que se considera un recluso peligroso.

La Dirección del Sistema Penitenciario pidió a la población que, si lo ven o tienen alguna información, lo denuncien al número 1533 o al 110 de la PNC.