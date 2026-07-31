Guatemala Sub-20 cae goleada ante México y está al borde de la eliminación

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El sueño de Guatemala de llegar a su tercer mundial Sub-20 se encuentra al borde del abismo, luego de que la Bicolor cayera goleada 4-0 ante México en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en la jornada que cerró las acciones en el grupo B del Premundial, donde los nuestros quedaron en el tercer puesto.

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Desde la primera mitad, fueron los mexicanos quienes llevaron el ritmo del juego y generaron las llegadas más peligrosas, primero al cobrar rápido un tiro libre al minuto 34 y habilitar a Edwin Soto, quien remató fuerte pero a la dirección del arquero Rogelio Barrera.

Fue hasta el 45 que los aztecas lograron romper el cerrojo chapín, cuando Diego Ramírez cabeceó un balón tras un centro desde la banda izquierda y dejó sin reacción al meta guatemalteco

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Al 54 llegó el segundo para el local gracias a Hugo Camberos, quien ganó un rebote en el área tras un mal despeje de la Bicolor y venció a Barrera. Luis Gamboa hizo el tercero en el 64 y Nelson Cedillo le puso el sello al festín azteca con un golazo de tiro libre (89).

Marvin Ávila tuvo la más clara para los nuestros con un remate desde el borde izquierdo del área, el cual se escapó por un costado del arco.

Ahora, la Selección tendrá que volver a sacar la calculadora y esperar los resultados de hoy y mañana en los grupos A y C, para saber si logra avanzar a los cuartos de final como uno de los mejores terceros.

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La fórmula ganadora

Cualquiera de estos resultados clasificarían a Guatemala como uno de los mejores terceros.