¡Luto en Latinoamérica! Muere Gabriel Ernesto Garzón Lozano, la voz de Topo Gigio

-

El actor de doblaje y comediante Gabriel Ernesto Garzón Lozano, conocido por ser la voz del personaje infantil "Topo Gigio", falleció tras padecer quebrantos de salud.

OTRAS NOTICIAS: Fallece Gloria Rocha actriz y directora de doblaje de Dragon Ball

Gabriel Ernesto Garzón Lozano, conocido por dar voz a "Topo Gigio", murió a los 61 años de edad tras permanecer internado en un hospital al norte de la Ciudad de México, aunque aún se desconoce la causa.

Foto: Oficial.

Al parecer habría fallecido el 25 de enero de 2026, su colega Jorge Falcón dio a conocer la noticia: "Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz querido amigo".

En diciembre de 2025, a través de las cuentas oficiales de Garzón, ya había indicios de que presentaba quebrantos de salud, ya que se solicitó apoyo de donadores de sangre, mientras estaba internado en el Hospital Juárez de México.

La trayectoria de Gabriel Garzón

Fue actor de doblaje, comediante, titiritero y productor mexicano con una amplia trayectoria en televisión y espectáculos infantiles. Dio la voz a "Topo Gigio", que alcanzó gran popularidad en Latinoamérica y marcó a varias generaciones.

Foto: Oficial.

Participó en diversos programas de televisión infantil como "Una sonrisa con Cepillín" y "La casa de la risa", colaboró con figuras como el Tío Gamboín y Silvia Roche, creadora de "Odisea Burbujas".

En 2016 sufrió un accidente en Estados Unidos que derivó en la amputación de una pierna, suceso que le trajo múltiples desafíos físicos, económicos y emocionales.