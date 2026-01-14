Fallece Gloria Rocha actriz y directora de doblaje de Dragon Ball

Gloria Rocha, actriz de doblaje, responsable de dar vida a personajes de Dragon Ball, Sailor Moon y Scooby Doo, entre otros, falleció dejando un gran legado en el medio especializado.
La actriz es una las representantes más presentes en el mundo del doblaje en México y Latinoamérica, marcando a varias generaciones.
Lalo Garza, actor de voz de Krillin, se despidió de ella a través de X, destacando que era llamada con cariño como "La Madrina".
Su partida generó una oleada de mensajes de despedida por parte de actores, productores y seguidores del doblaje mexicano.
Se desconoce la causa de su muerte, pues por el momento, la familia y los colaboradores cercanos no han hecho pública la causa.
Además de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Sailor Moon, también prestó su talento en Slam Dunk, Sakura Card y dio vida a Miss Piggy de los Muppets, Oliva de Popeye, KND: los chicos del barrio, la tía Data en Heidi, la Tía May en la serie animada de Spider-Man de 1981 y a Sorceress en He-Man y los Amos del Universo.
Gloria Rocha, figura clave en el éxito de Dragon Ball en Latinoamérica. Nacida el 14 de enero de 1932.
