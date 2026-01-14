Versión Impresa
Fallece Gloria Rocha actriz y directora de doblaje de Dragon Ball

  • Por Selene Mejía
14 de enero de 2026, 17:37
Obituarios
Fallece Gloria Rocha directora de voces de 'Dragon Ball' y quien dio vida a varios personajes animados. (Fotos: Oficial)

Gloria Rocha, actriz de doblaje, responsable de dar vida a personajes de Dragon Ball, Sailor Moon y Scooby Doo, entre otros, falleció dejando un gran legado en el medio especializado. 

La actriz es una las representantes más presentes en el mundo del doblaje en México y Latinoamérica, marcando a varias generaciones. 

Lalo Garza, actor de voz de Krillin, se despidió de ella a través de X, destacando que era llamada con cariño como "La Madrina".

Su partida generó una oleada de mensajes de despedida por parte de actores, productores y seguidores del doblaje mexicano.

Se desconoce la causa de su muerte, pues por el momento,  la familia y los colaboradores cercanos no han hecho pública la causa. 

Además de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Sailor Moon, también prestó su talento en Slam Dunk, Sakura Card y dio vida a Miss Piggy de los Muppets, Oliva de Popeye, KND: los chicos del barrio, la tía Data en Heidi, la Tía May en la serie animada de Spider-Man de 1981 y a Sorceress en He-Man y los Amos del Universo.

Gloria Rocha, figura clave en el éxito de Dragon Ball en Latinoamérica. Nacida el 14 de enero de 1932. 

