Muere Graham Green, actor de "Danza con Lobos" y "Crepúsculo"

El actor Graham Greene, conocido por papeles en las películas "Danza con Lobos" y "Crepúsculo" falleció a los 73 años.

El artista canadiense fue internado en un sanatorio de Toronto y murió el lunes 1 de septiembre de 2025 tras una prolongada enfermedad.

Foto: Danza con Lobos.

Acerca de Graham Greene

Nació el 22 de junio de 1952 en Ohsweken, Ontario, una zona conocida bajo el nombre de "Reserva de las Seis Naciones". Se graduó del Programa del Centro de Teatro Indígena en 1974 y empezó a participar en obras canadienses e inglesas.

Foto: AFP.

Su primer trabajo en la pantalla fue la serie "The Great Detective" en 1979 y años después actuó en su primera película, Running Brave. Fue uno de los pioneros en abrir camino a actores de pueblos originarios en Hollywood entre los 80 y los 90.

Fue en 1991 que Graham encarnó a Kicking Bird/Ziŋtká Nagwáka, uno de los personajes principales de la tribu que convive con el protagonista Kevin Costner de "Danza con lobos". De 12 nominaciones al Oscar que tuvo la cinta, Greene se llevó una estatuilla a mejor actor de reparto.

Foto: Crepúsculo.

Otras producciones cinematográficas

Greene actuó en "Maverick", "Duro de matar 3", la saga de "Crepúsculo", "Milagros inesperados", "Apuesta maestra", "Thunderheart", "Skins" y "Transamerica", entre otras.