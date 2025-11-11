Hombre pierde la vida tras caerle un árbol mientras transitaba la Ruta N14

-

Una tragedia se registró este martes en el km 82 de la Ruta Nacional 14 (RN-14), donde un hombre perdió la vida tras la caída de un árbol, presumiblemente a causa de los fuertes vientos.

Durante la mañana de este martes 11 de noviembre un hombre perdió la vida tras caerle un árbol mientras se conducía en el km 82 de la Ruta Nacional 14.

El hecho fue reportado por Bomberos Municipales Departamentales de Ciudad Vieja; quienes indicaron que auxiliaron a dos personas.

Una de las víctimas resultó herido tras el impacto y fue trasladado al Hospital Nacional de Antigua Guatemala, mientras que la otra persona quedó fallecida en el lugar.

Según información preliminar, ambas víctimas iban a bordo de una motocicleta cuando el árbol cayó sobre ellos.

Otros incidentes

En otro incidente, en la madrugada de este martes, por causa de los fuertes vientos en Antigua Guatemala, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y de la Policía Municipal Preventiva (GRIM) reportaron la caída de láminas de una construcción en la 2a calle y 4a avenida, las cuales obstruyeron parcialmente el paso vehicular.

Además, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Cored) alertó sobre la caída de árboles en camino a Chicamen, San Lucas Sacatepéquez y la ruta a aldea Santa Elena Barillas, Villa Canales, Guatemala, debido a las ráfagas de viento registradas este día.

Autoridades recomiendan transitar alejados de árboles, vallas publicitarias y cualquier otra área considerada de alto riesgo. Además de mantenerse informado sobre la condición climática del país.

Fuertes vientos

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el reciente frente frío que atraviesa el territorio nacional ha generado un incremento notable en la velocidad del viento norte entre 30 y 40 km/h con ráfagas de hasta 60 km/h que podría llegar a 100 km/h indicó el Insivumeh.

Aunque no se prevén descensos extremos en las temperaturas, en el altiplano central se estiman mínimas entre 12 y 15 grados y máximas cercanas a los 20 grados.