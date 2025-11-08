Muere integrante de la familia de "El precio de la historia"

Rick Harrison, protagonista del reality "El Precio de la Historia", perdió a su madre, Joanne Harrison.
RECUERDA: Muere hijo de Rick Harrison de "El precio de la historia"
Joanne de 85 años falleció en un hospital de Las Vegas aunque se desconoce la causa de muerte.
Esta es otra pérdida devastadora para Rick, quien también perdió a su hijo Adam Harrison en 2024 por una sobredosis accidental de fentanilo y metanfetamina y a su padre, Richard Harrison, quien también protagonizaba el program y falleció en 2018 a causa de la enfermedad de Parkinson.
Rick estaba atravesando un especial momento tras proponerle matrimonio a su prometida Angie Polushkin, con un anillo de oro en forma de pera de 6.5 quilates, cortesía de su propia casa de empeños Gold & Silver Pawn Shop. Sin embargo enfrenta el dolor de perder a su mamá.