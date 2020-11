View this post on Instagram

Ministerio Público finaliza proceso y queda habilitado paso en Bulevar Los Próceres 23 avenida zona 10 OCCIDENTE donde falleció motorista (#QEPD), tras colisión. También en Bulevar Los Próceres 25 avenida zona 10 ORIENTE donde abandonaron supuesto vehículo involucrado en deceso. #PMTGuatemalaEnTodo #TransitoGT #TraficoGT