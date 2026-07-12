Muere niña guatemalteca dentro de un auto en Florida

-

Una niña guatemalteca de 2 años murió tras ser olvidada dentro de un auto en Florida. La policía investiga una presunta negligencia de la niñera.

OTRAS NOTICIAS: Guatemalteco dueño de panadería El Quetzal se entrega al ICE por su familia

Una niña guatemalteca perdió la vida en Estados Unidos, luego de permanecer varias horas adentro de un automóvil y estacionado bajo el sol.

De acuerdo con las autoridades, la tragedia ocurrió el 5 de julio, cuando encontraron inconsciente a Brittany Nicole, de 2 años, en el interior de un vehículo en Hallandale Beach, Florida, alrededor de la 1:00 de la tarde. Aunque intentaron salvarla, los médicos la declararon muerta en el hospital.

Cristina López, madre de la niña, afirmó que había dejado a su hija con una niñera, pero asegura que ese día la menor terminó bajo la responsabilidad del padre de la cuidadora, quien presuntamente la olvidó en el carro desde las 9:30 de la mañana.

La niña estaba bajo el cuidado de una niñera, según la familia. (Foto: GoFundMe)

"Yo estaba tranquila en el trabajo mientras mi bebé sufriendo ahí en el carro, es lo que a mí me duele más saber (...) Se fue durmiendo, no sé si despertó o si se quedó dormida para siempre", expresó la mamá en entrevista con Univision.

Cristina también cuestionó a la niñera por dejar a Brittany al cuidado de otra persona sin avisarle. "Ella nunca me dijo que salía a trabajar de Uber. Según yo, ella cuidaba a mi niña en la casa. Si lo hubiera sabido, jamás habría dejado a mi hija ahí", afirmó la apesarada madre.

La familia asegura que la niñera cometió negligencia al dejar a la menor con otra persona. (Foto: GoFoundMe)

La familia sostiene que la negligencia de la cuidadora derivó en la tragedia y exige que se esclarezcan los hechos.

Sin embargo, la policía de Hallandale Beach mantiene abierta la investigación y no ha anunciado arrestos ni responsabilidades penales.

*Con información de GoFoundMe y Univision