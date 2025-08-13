Muere Nobuo Yamada, famoso por cantar la intro de los "Caballeros del Zodiaco"

-

Nobuo Yamada, cantante del tema de los "Caballeros del Zodiaco" murió en el hospital tras una larga batalla contra el cáncer.

Tras más de 8 años combatiendo la enfermedad que se enfocada en el riñón, el cantante murió a los 61 años.

Foto: Oficial.

NoB era conocido por interpretar el tema "Pegasus Fantasy", soundtrack del anime que se vio en los 90 en todo el mundo.

El fallecimiento del músico fue confirmado este miércoles en un comunicado de su agencia Mojost: "Queremos expresar nuestra más profunda gratitud por la generosidad que nos brindó durante su vida".

Nobuo murió a las 1:39 p.m. en el hospital el pasado 9 de agosto por cáncer de riñón, su amor por la música lo mantuvo en pie ya que continuó con sus presentaciones hasta donde sus fuerzas se lo permitieron.

"Le dieron cinco años de vida, pero luchó con una férrea voluntad de cantar. Incluso el día antes de su fallecimiento, habló sobre los arreglos de las canciones que había compuesto y sobre el escenario en el que actuaría, permaneciendo como el 'músico de rock NoB' hasta el final", se explica en el comunicado.

El funeral de Nobuo Yamada se celebró de manera privada, se realizará una ceremonia pública para que sus seguidores puedan rendirle homenaje.

