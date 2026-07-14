¡Indignante video! Las imágenes que evidenciaron el abuso hacia una niña de 10 años

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Las fuertes imágenes muestran cómo la niña intenta escapar y esconderse del agresor.

EN CONTEXTO: Capturan al presunto responsable de haber abusado de una niña de 10 años

Un indignante video grabado el pasado 30 de junio por una de las cámaras de seguridad de una tienda en San Andrés Sajcabajá, Quiché, mostró el momento en que un hombre va atrás de una niña de 10 años.

De acuerdo a las imágenes, la niña, al verse perseguida por el sujeto, ingresa a una tienda para tratar de evadirlo; sin embargo, él también entra y en cuestión de segundos se acerca a ella y la toca de manera inapropiada, incomodando a la menor.

Tras el hecho, la víctima se quita y se refugia dentro de la tienda hasta esperar a que el hombre se aleje.

Míralo aquí el video:

Vecinos de la comunidad solicitaron la intervención inmediata de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación.

Fue hasta este lunes 13 de julio que, gracias a estas imágenes, las autoridades lograron la captura del presunto agresor, quien fue identificado como Andrés "N", de 43 años.

El ahora capturado es señalado del delito de Agresión Sexual.