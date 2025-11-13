Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Sigue el frío! Alerta por bajas temperaturas y lloviznas para este viernes

  • Por Jessica González
13 de noviembre de 2025, 16:37
Las bajas temperaturas continuarán en el territorio nacional. (Foto: Shutterstock)

Las bajas temperaturas continuarán en el territorio nacional. (Foto: Shutterstock)

El Insivumeh advierte sobre bajas temperaturas para este viernes. Se espera clima frío y lloviznas en gran parte del territorio nacional.

OTRAS NOTICIAS: Irtra te invita a disfrutar de una taquiza en su "Noche Hípica"

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé nublados al amanecer, con posibles lloviznas en las regiones Norte, Franja Transversal del Norte Caribe. 

Por la tarde se esperan bajas temperaturas y lloviznas en el resto del país.

Asimismo, habrá lloviznas dispersas por la noche en las regiones Norte, Franja Transversal del Norte y Caribe.

El viento norte acelerado promoverá el ambiente frío, especialmente en los lugares más altos de Occidente y centro del territorio nacional.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar