¡Sigue el frío! Alerta por bajas temperaturas y lloviznas para este viernes

El Insivumeh advierte sobre bajas temperaturas para este viernes. Se espera clima frío y lloviznas en gran parte del territorio nacional.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé nublados al amanecer, con posibles lloviznas en las regiones Norte, Franja Transversal del Norte y Caribe.
Por la tarde se esperan bajas temperaturas y lloviznas en el resto del país.
Asimismo, habrá lloviznas dispersas por la noche en las regiones Norte, Franja Transversal del Norte y Caribe.
El viento norte acelerado promoverá el ambiente frío, especialmente en los lugares más altos de Occidente y centro del territorio nacional.