Los soldados rusos que han muerto y que nadie reclama (video)

Desde que inició la invasión a Ucrania, han fallecido soldados de Rusia y esa nación se había negado a reconocer que han tenido bajas, mientras los cuerpos de los solados han quedado abandonados en los campos de batalla. Ahora aceptan el hecho de que hay muertos y heridos.

El Ejército ruso admitió por primera vez este domingo haber registrado pérdidas humanas durante su invasión de Ucrania, aunque sin precisar cifras. "Los soldados rusos están mostrando coraje en el desempeño de sus misiones de combate (...). Desafortunadamente hay muertos y heridos. Pero nuestras pérdidas son mucho menores" que en el campo ucraniano, declaró el portavoz del ministerio de Defensa, Igor Konashenkov.

No obstante, Konashenkov, advirtió que a los soldados ucranianos que se encuentran prisioneros bajo su poder les están dando "trato digno", pero solo los que han depuesto las armas y serán devueltos a sus familias, pues asegura que a los demás que siguen en combate los tienen vigilados y rastreados por Internet.

El presidente ruso Vladimir Putin lanzó una invasión a Ucrania el jueves pasado de madrugada. Este domingo, por primera vez Moscú reconoció haber sufrido bajas en Ucrania. Konashenkov señaló que el Ejército ruso permitirá a los prisioneros de guerra ucranianos "que se rindan" regresar con sus familias.

Los combates en Ucrania han provocado decenas de civiles muertos, así como el desplazamiento de centenares de miles de personas. Ucrania indicó que acordó enviar una delegación para una reunión con representantes rusos en su frontera con Bielorrusia, país que permitió el paso de tropas rusas para invadir a la primera.

Dos videos muestran la desolación de los lugares donde han ocurrido los combates, con carros y tanques destruidos, tanto rusos como ucranianos, mientras que otro video muestra varios cuerpos de rusos calcinados.