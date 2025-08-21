Detienen a mujer que tenía pendientes 11 órdenes de captura

-

La detenida fue capturada en la vía pública mientras realizaban un cateo en su vivienda.

Una mujer fue detenida en Palín, Escuintla, luego de varios días de vigilancia por parte de investigadores.

Según se informó, la capturada identificada como Beatriz Adriana Pérez de 32 años, tenía 11 órdenes de detención vigentes relacionadas con delitos de extorsión y extorsión de forma continuada emitidas desde el año 2021 al 2024 por los juzgados de Guatemala, Mixco, Quetzaltenango y Sacatepéquez.

(Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)

La Policía Nacional Civil (PNC) Informó que la detenida es presunta extorsionista del Barrio 18.

Pérez estaría vinculada a la extorsión de comercios, camiones repartidores y transporte público en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Quetzaltenango y Escuintla.

La aprehensión se realizó mientras se desarrollaba un operativo de cateo en la vivienda dentro de un residencial del municipio donde se refugiaba.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Pretendía esconderse

Según el informe policial, la mujer pretendía esconderse de las autoridades durante el operativo al saber que tenía orden de captura y era buscada por agentes de la PNC.

Sin embargo, fue capturada sobre la vía pública mientras los agentes realizaban el cateo en su vivienda.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

La PNC confirmó que la mujer fue trasladada a disposición de los juzgados correspondientes para enfrentar los procesos legales pendientes.

El operativo estuvo a cargo de los investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA)

*Con información de Jorge Sente/Nuestro Diario