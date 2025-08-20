Casas de Masajes: "La Muñeca" y otros siete acusados quedan ligados a proceso

-

La Muñeca y otros siete acusados quedaron ligados a proceso por su vinculación con una red de explotación sexual.

El Juzgado de Primera Instancia Penal especializado contra delitos de Trata de Personas ligó a proceso penal a Irma Eloísa Molina Alvarado, alias "La Muñeca", y a otros siete acusados vinculados a un caso de explotación sexual que se realizaba en un centro de Spa denominado Di Massimo o DMS.

Juzgado liga a proceso penal a red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras. (Foto: PNC)

Según la decisión judicial, existen suficientes indicios para que los señalados enfrenten cargos por diversos delitos relacionados con la trata de personas.

La investigación preliminar del Ministerio Público (MP), determinó que la red criminal se encargaba de captar a mujeres extranjeras, especialmente de Colombia y Venezuela, a quienes trasladaban, mantenían y retenían en condiciones de explotación sexual.

Consuelo Guevara García quedó ligada a proceso por tres delitos, incluyendo promoción, facilitación y favorecimiento de la prostitución. (Foto: PNC)

La acusación revela que las víctimas eran obligadas a trabajar en establecimientos operados bajo la fachada de Spas, bares y restaurantes, cuyo objetivo real era ofrecer servicios de explotación sexual.

Los líderes de la estructura están siendo procesados por trata de personas, asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que otros de los acusados enfrentan cargos por conspiración para el lavado de dinero, promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución y encubrimiento propio.

Los supuestos líderes de la estructrua quedaron ligados a proceso por los delitos de trata de personas, asociación ilícita y lavado. (Foto: PNC)

Todos los acusados permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones, que el Ministerio Público tiene un plazo de tres meses para completar el caso.