¡Llevaba un radiotransmisor! Capturan a sospechoso de asesinato en zona 5

-

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la relación entre dos ataques armados y la captura del sospechoso.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan incidentes en el Preventivo de la zona 18

Agentes de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre en el bulevar La Asunción, zona 5, señalado como el presunto responsable de realizar un ataque armado registrado en la colonia Monja Blanca de esa misma zona.

Según el reporte policial, el sospechoso intentó huir tras el incidente, pero durante la persecución resultó lesionado y fue capturado.

Además, el detenido fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial.

El capturado estaría vinculado a un ataque armado en zona 5. (Foto: PNC)

En el lugar se le incautó un arma con cargador, un teléfono celular y un radiotransmisor. Hasta el momento, el detenido no ha sido identificado.

Ataques armados en zona 5

Cerca del medio día de este martes 12 de agosto, de forma simultánea, se registraron dos hechos armados en zona 5.

El primer ataque sucedió sobre el bulevar La Asunción y 15 calle. Los Bomberos Voluntarios auxiliaron a un hombre herido, quien fue trasladado a un centro asistencial sin ser identificado.

En otro punto, sobre la 40 avenida y 11 calle, se localizó a un hombre fallecido por múltiples heridas por arma de fuego.

La víctima fue identificada como Carlos Rafael Godínez, de 43 años.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la relación entre ambos hechos y la captura del sospechoso.

LEE TAMBIÉN: Ministro confirma incidentes en dos centros de detención