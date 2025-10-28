Mujer se accidenta, cae al barranco y es arrastrada por un río

La afectada fue rescatada con vida y trasladada hacia un centro asistencial.
Pasado el mediodía de este 28 de octubre, una mujer fue arrastrada por la corriente del río Las Vacas, cerca de la 15 avenida final de la Colonia Tecún Umán, en la zona 6 de Chinautla.
De acuerdo con Óscar Sánchez, portavoz de Bomberos Voluntarios, la afectada fue rescatada y estabilizada, para posteriormente trasladarla al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
¿Qué pasó?
La mujer relató que se conducía en un vehículo de dos ruedas y que por causas desconocidas perdió el control. De inmediato cayó al fondo del barranco.
En ese lugar se encuentra el río que la arrastró por varios metros. Por el momento, la afectada no ha sido identificada.