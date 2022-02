Mujer albañil presume su trabajo en TikTok y se hace viral

La tiktoker dejó por un lado los estereotipos y decidió ponerle fin a los comentarios machistas que le hacen por ser albañil.

Darcie Richars, es una mujer que se ha hecho viral en TikTok al mostrar su arduo trabajo como albañil, una labor que comúnmente es realizada por hombres.

La tiktoker de Inglaterra ha decidido romper con los estereotipos y sin importarle el que dirán, muestra su día a día. Aunque ha sido muy halagada y ha recibido aplausos, también ha sido fuertemente criticada.

Para ella no ha sido impedimento dar a conocer que ella también puede realizar trabajo pesado y de fuerza, razón por la que pone a prueba sus habilidades y aprovecha para dar algunos consejos a sus seguidores.

#girlpower #womencan #girlswholay #empowering #grafter ♬ Do It To It - ACRAZE @rattlekings Here is a video of us loading out #bricktok

Responde a las críticas

Sin embargo, aprovecha su popularidad para responderle a los usuarios que la atacan por realizar ese trabajo, de esa cuenta hizo un comentario y acaparó la atención de inmediato.

Darcie se refirió a que es lo suficientemente fuerte para realizar cualquier tarea, sobre todo los que requiera su trabajo como albañil. Con lo que además, decidió mandar un mensaje a las mujeres.

"Simplemente ven a una chica y piensan que es patético o que quiero atención; no creen que soy lo suficientemente fuerte o que soy demasiado lenta. Un hombre incluso dijo que no era atractivo. Ha habido tantas chicas, cientos, que han venido a mí y me han dicho cuánto las inspiro", declaró para la prensa internacional.

#bricktok #womencan #satisfying #pink #shortgirlproblems ♬ TO THE MOON - Jnr Choi & Sam Tompkins @rattlekings Get it girls #girlpower

*Con información de Msn Entretenimiento.