El Real acaba con el sueño del Talavera y se mete en octavos de Copa

17 de diciembre de 2025, 16:02
Los merengues se clasificaron para los octavos de final de la Copa del Rey.&nbsp;

El Real Madrid eliminó al Talavera (2-3) en dieciseisavos de la Copa del Rey en un partido en el que los goles visitantes llegaron gracias al doblete del francés Kylian Mbappé, en el minuto 41 y el 88, y de Manuel Farrando en propia puerta en el 46+2. 

Nahuel Arroyo, en el minuto 80, y Gonzalo Di Renzo, en el 91, marcaron para los locales, con Andriy Lunin salvando el empate en el 93; gracias a una buena parada a un cabezazo de Isaiah Navarro.

