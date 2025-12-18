Caso Szarata: videos, interrogatorios y un careo, así avanzó el juicio

-

Este miércoles continuó el juicio en contra de Carlos García Rubio por la muerte de Hansel Szarata.

Como parte del debate oral y público que se sigue en contra de Carlos García Rubio, el Ministerio Público presentó varios testigos, entre estos la hermana de la víctima y un joven que estuvo involucrado en el incidente.

Andrés Cano, enviado a juicio, en otro expediente, por herir a otra persona por disparar momentos antes de la muerte de Hansel Szarata, declaró como testigo en contra de García Rubio y narró que estuvieron juntos en una discoteca de un comercial de la zona 16 y que salieron juntos de ese lugar.

Al irse hacia el parqueo, hubo una pelea con otras personas que estaban afuera, con empujones y alegatos. Recordó que junto a su amigo Roberto Padilla, se subieron a un picop y que ahí él encontró un arma de fuego y al sentirse intimidado, la accionó cuando pasaba por donde estaba el primer grupo.

Insistió en que no había usado nunca un arma de fuego y que esta se le disparó. Momentos después, llegaron hacia donde estaban Hansel Szarata (víctima) con Carlos García (acusado) y que nuevamente el arma se le accionó accidentalmente.

Dijo que después escuchó disparos y que vio al acusado apuntar hacia su amigo.

Andrés Cano, declaró como testigo en el juicio contra Carlos García Rubio por la muerte de Hansel Szarata.



Aseguró que él disparó previamente porque estaba asustado y que al estar en el lugar donde murió Hansel, el arma se le disparó, pero el apuntó hacia el suelo. pic.twitter.com/v6K3T8lM1e — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 17, 2025

La defensa de Szarata interrogó a Cano, y consultó sobre la manera en que utilizó el arma de fuego.

La defensa de Carlos García Rubio interrogó al joven, quien hasta ese día conoció al acusado.



Sin saber de armas de fuego, usó una que estaba en el carro en el que se movilizaba y disparó en dos ocasiones. pic.twitter.com/P3o5hL8wsO — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 17, 2025

Posteriormente hubo un careo, entre el testigo y el acusado, pues García Rubio insistió en que había inconsistencias en la declaración del joven.

Durante el juicio hubo un careo entre Carlos García Rubio y Andrés Cano.



Según el acusado, hay inconsistencias en la declaración del testigo. pic.twitter.com/cUT5ReWQGV — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 17, 2025

En ese careo, García Rubio señaló que accionó su arma en defensa y no para causar algún daño.

El acusado, Carlos García Rubio insiste en que no disparó en contra de su amigo Hansel Szarata, sino que fue en defensa por los disparos que escuchó previamente, los cuales habría hecho Andrés Cano. pic.twitter.com/G444wEjHCn — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 17, 2025

La hermana de Hansel, recordó que García Rubio estuvo al pendiente del proceso de investigación y que incluso, le dio información que había obtenido "extrajudicialmente", pero dijo que en cada versión que daba, se contradecía.

La hermana de Hansel Szarata también declaró como testigo en el juicio.



Dijo que Carlos dio varias versiones de lo que había pasado. pic.twitter.com/xYHpKAk7Hl — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 17, 2025

Los videos de la cámara de seguridad del lugar también fueron reproducidos, para mostrar cómo estuvieron conviviendo las personas antes del incidente.

Durante el jucio se reprodujeron los videos de las cámaras de seguridad del lugar.



Se observa cuando los involucrados están juntos, la pelea que tuvo Andres y su compañero, con otras personas, y el momento en que Hansel Szarata muere. pic.twitter.com/33E7tL0mX9 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 17, 2025

El juicio continuará este 18 de diciembre y se espera se continúe con la presentación de más pruebas.

El hecho armado se registró en la zona 16 durante la madrugada del 5 de abril pasado.

La víctima trabajaba en el Organismo Legislativo.