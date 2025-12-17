Luis Enrique: "Estudié mucho al Flamengo y aún así nos costó ganar"

-

Luego de conquistar la Copa Intercontinental 2025 de la FIFA, el técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, expresó su satisfacción tras el triunfo del conjunto parisino ante el Flamengo de Brasil, al que superaron 2-1 en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 en 120 minutos, en la final disputada en Doha.

En conferencia de prensa, el entrenador español fue contundente al valorar el logro y aseguró que el título es completamente justo. "Es un trofeo más que merecido. Ahora es momento de celebrar", afirmó Luis Enrique, quien además destacó de manera especial la actuación del portero ruso Matvéi Safónov, figura clave en la definición desde los once pasos.

"Estoy muy feliz por él. Es la primera vez que veo a un portero atajar cuatro penales en una tanda", señaló el técnico parisino, resaltando el nivel mostrado por su guardameta en un momento decisivo.

Luis Enrique también tuvo palabras de reconocimiento para el rival, el Flamengo, y para su entrenador Filipe Luís, a quien elogió por el trabajo realizado al frente del conjunto brasileño. "Después de ver, analizar y estudiar al Flamengo, concluyó que tuvieron una excelente temporada, ganando muchos títulos y jugando con mucha firmeza. Es un equipo con un excelente entrenador y que ya ha tenido mucho éxito", comentó.

El técnico del PSG reconoció que la final fue exigente y que el triunfo no llegó con facilidad. "Fue difícil jugar contra ellos y nos costó mucho ganar. Tuvimos que dar lo mejor de nosotros en todo sentido para poder vencer en este juego", agregó.

Finalmente, Luis Enrique dedicó el título a la afición del club y subrayó el valor histórico de la Copa Intercontinental, la primera que consigue el Paris Saint-Germain en su historia. "Este trofeo, venir a Doha y ganarlo es algo impresionante. Estamos muy contentos. Esta final representaba mucho para nosotros porque ganamos la Champions y es bueno tener otra estrella en nuestra camiseta", concluyó.

El entrenador cerró destacando el trabajo realizado durante el último año y aseguró que el objetivo del PSG se mantiene intacto: "Podemos descansar, pero nuestro objetivo seguirá siendo el mismo: ganar y jugar un buen futbol".