Allanamientos por extorsión: Capturan a pareja e incautan Q72 mil

Entre las diligencias también se localizaron drogas que estarían listas para ser distribuidas.
El Ministerio Público (MP) coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) siete allanamientos en las zonas 3, 7 y 18 de la ciudad de Guatemala y en Puerto Barrios, este miércoles 17 de diciembre.
Las diligencias fueron lideradas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, quienes junto a la PNC capturaron en la zona 18 capitalina a Gustavo Y. y Estefany A., ambos señalados de extorsión.
Las aprehensiones tuvieron lugar en la vía pública, en el asentamiento Candelaria, de dicha zona, agregó el MP.
Lo incautado
Durante los allanamientos en las distintas viviendas, se incautó un total de Q72 mil 470 en efectivo, según indicaron las autoridades.
Además, el personal fiscal localizó en uno de los inmuebles allanados, marihuana y cocaína, las cuales estarían listas para su distribución.